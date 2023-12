Faz 71 semanas que Valencia não tem férias. Um ano e meio, praticamente. Desde que estreou na temporada passada, em 20 de julho de 2022 até a rodada final do Brasileirão, marcada para quarta-feira que vem (6), terão sido mais de 500 dias sem um período de descanso. O centroavante entrou em campo 83 vezes, e permaneceu no gramado mais de 5,8 mil minutos. Ele deve ser titular neste sábado (2), 18h, contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pela penúltima rodada do Brasileirão. Se completar o campeonato, serão 85 partidas em 17 meses.