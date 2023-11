Contra o América-MG, às 19h de quarta-feira (1°) no Beira-Rio, o volante Rômulo deve ganhar uma nova oportunidade como titular do Inter. Dono da função, Johnny está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Gabriel, o reserva imediato, está recuperado de entorse no tornozelo esquerdo, mas voltou a treinar apenas na segunda-feira (30).