Depois de não conseguir ganhar em pleno Beira-Rio de Coritiba e América-MG, ver a distância para o Z4 cair e, praticamente, ficar sem possibilidades de garantir vaga na Libertadores de 2024, o Inter trabalha para iniciar a recuperação imediata no Brasileirão. Para isso, direção, comissão técnica e grupo de jogadores iniciaram os trabalhos para vencer o Cruzeiro, em Minas, no final de semana. O discurso é se apegar aos triunfos recentes no Gre-Nal 440 e diante do Santos pela retomada até o término da competição.