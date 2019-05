Recomeço em Núñez Como Nonato deu a volta por cima depois da expulsão no Gre-Nal Com atuação de luxo diante do River Pate, em Buenos Ares, no último jogo da fase de grupos da Libertadores, o meia de 21 anos volta a ser candidato a titular no time do Inter, depois de encarar alguns jogos de ostracismo, devido à expulsão aos 28 minutos de jogo no clássico 418