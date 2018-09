Polêmica Mesmo com multa indo a R$ 2 milhões, Fla não descarta escalar Réver contra Inter Técnico do Flamengo, Maurício Barbieri, cita "decisão institucional" para definir a escalação do zagueiro diante do Inter, no Beira-Rio; cláusula de empréstimo tem multa de R$ 1 milhão sempre que o jogador for escalado contra o seu clube