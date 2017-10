Rodrigo Oliveira / Agência RBS

Na entrevista coletiva após o treino deste domingo (15), o lateral Cláudio Winck se mostrou confiante em relação à ascensão colorada para a Série A em 2018. Em referência à cidade do próximo desafio do Inter, Varginha, o jogador afirmou que não acredita em extraterrestres e aposta no sucesso do grupo.

— Não acredito em disco voador, mas acredito que a gente vai subir, sim. Estamos no caminho certo — disse rindo.

Leia Mais Guto mantém Jéferson e escala Pottker como centroavante no Inter

A derrota do Oeste para o Ceará no sábado (14), por 1 a 0, deixou o Inter em uma situação mais confortável, contudo, na avaliação do lateral, o time precisa manter o ritmo para garantir a vaga na primeira divisão. Winck ainda elogiou Jéferson, que foi mantido no meio-campo, na vaga de Edenílson:

— É um cara de bastante pegada, marca bastante e tem passe bom.

A delegação viaja no começo da tarde deste domingo (15), em voo fretado, para o interior de Minas Gerais. O jogo contra o Boa Esporte está marcado para terça (17), às 19h15min, no Estádio do Melão.

Ouça a entrevista: