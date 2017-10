Ricardo Duarte / Inter

Em busca de deixar logo a Série B para trás, o Inter terá um desafio de Gauchão neste sábado (21), às 16h30min, no Heriberto Hülse. Além da costumeira rivalidade com as equipes de Porto Alegre, o Criciúma é comandado por Beto Campos, algoz colorado no Gauchão quando levou o Novo Hamburgo ao título, justamente contra o time de D'Alessandro.

Como a partir de agora o campeonato dos catarinenses é o de amealhar mais alguns pontos para evitar o drama da aproximação do Z-4 do que buscar o G-4, a pressão da torcida sobre o Inter não deverá ser das maiores. Pensando também em fazer caixa, a direção do Criciúma ampliou para 4 mil ingressos o espaço da torcida visitante. Assim, o clima de Gauchão aumentará, com a equipe de Guto Ferreira contando com boa parte das arquibancadas.

— A expectativa é muito boa. Estamos fazendo boas atuações, oscilando às vezes, mas sempre com a intenção de propor o jogo. E nesta partida, o Inter vai atacar muito, mas também vai deixar espaços para a gente jogar — disse o centroavante Lucão, goleador do Criciúma com oito gols.

Já o Inter vai a Criciúma atrás de pontos e, sobretudo, de retomar um futebol consistente. A sequência de jogos contra Paraná, Brasil-Pel e Boa mostrou um time com um rendimento abaixo da média recente. Edenilson, Sasha e Leandro Damião, três dos principais jogadores da equipe no segundo semestre, estarão de volta à equipe. No primeiro turno, quando Luiz Carlos Winck treinava o Criciúma, houve empate em 1 a 1 no Beira-Rio.

Brasileirão Série B — 31ª rodada — 21/10/2017

CRICIÚMA

Luiz; Maicon Silva, Nino, Edson Borges e Diego Giaretta; Barreto, Ricardinho, Caique, Alex Maranhão; Silvinho e Lucão

Técnico: Beto Campos

INTER

Danilo Fernandes; Alemão, Danilo Silva, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, William Pottker, Edenilson, D'Alessandro e Eduardo Sasha; Leandro Damião

Técnico: Guto Ferreira