A CBF definiu a mudança de data e horário em duas partidas do Inter na Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo contra o CRB, no Beira-Rio, foi antecipado de 4 para 3 de novembro e será disputado às 21h30min. O jogo contra o Luverdense foi puxado de 7 para 6 de novembro, às 20h. As mudanças decorrem do ajuste da grade de televisão.