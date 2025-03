Quinteros chama promessa da base para ser opção a Arezo como centroavante do Grêmio em treinamentos

Jardiel está treinando com o grupo principal do Grêmio

O Grêmio conta com um reforço da base para o ataque no grupo principal. Desde a lesão de Braithwaite, o técnico Gustavo Quinteros chamou do sub-20 o centroavante Jardiel, 20 anos para compor os treinamentos. O atleta inclusive balançou as redes no jogo-treino contra o Azuris, na quarta (26), e passa a ser uma alternativa para os próximos jogos.