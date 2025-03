“Espero receber o Grêmio em Melo”, diz presidente do Cerro Largo antes do sorteio da Copa Sul-Americana 

Cerro Largo é sexto no Campeonato Uruguaio. Cerro Largo / Divulgação

O Grêmio conhecerá na noite desta segunda-feira (17) os adversários da fase de grupos da Copa Sul-Americana, no sorteio que será realizado na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. Mas, no que depender da vontade do presidente do Cerro Largo, o Tricolor bem que poderia viajar ao Uruguai.

O clube da cidade de Melo está no pote 3 e, caso seja sorteado para o grupo do Grêmio, seria o adversário já do jogo de estreia, no início de abril.

— Cerro Largo é uma das equipes do interior do Uruguai que está mais longe da capital. Estamos a 400 quilômetros de Montevidéu e a 500 de Porto Alegre. Espero receber o Grêmio em Melo, pelas idiossincrasias, porque as pessoas conhecem muito do futebol brasileiro, falam portunhol. Por isso, quero encontrar com o Grêmio e ver toda a passionalidade do Grêmio, que é uma das maiores do Brasil — disse Ernesto Dehl, presidente do Cerro Largo.

Sexto lugar no Uruguaio

Atualmente, o Cerro Largo ocupa o sexto lugar do Campeonato Uruguaio e, no início do ano, fez amistosos de pré-temporada contra Pelotas e Guarany de Bagé, tendo empatado por 0 a 0 e perdido por 5 a 0, respectivamente.

Apesar de representar a menor distância a ser percorrida pelo Tricolor, Melo poderia trazer dificuldades para a organização da logística da viagem gremista. Afinal, tem um aeroporto recentemente inaugurado, no final do ano passado, que não comporta voos de grande porte.

— É um aeroporto internacional novo e tem limitações. Voos com mais de 50 pessoas não admitiria. Por isso, digo que há muita possibilidade que o plantel e a diretoria poderia chegar em um avião e o resto de ônibus — completou o dirigente uruguaio.

Grêmio é cabeça de chave

Pelo ranking da Conmebol, o Grêmio é cabeça de chave, ao lado de Atlético-MG, Fluminense, Independiente, Cruzeiro, Lanús, Defensa y Justicia e América de Cali.

Os adversários gremistas virão dos outros potes, com exceção dos brasileiros.

