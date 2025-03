Técnico Gustavo Quinteros foi questionado pelo desempenho recente do clube.

Após perder o Campeonato Gaúcho para o Inter, o Grêmio muda o foco para as três próximas competições que terá pela frente: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana.

A próxima partida do Tricolor é válida pela primeira rodada do Brasileirão. No dia 29 de março, o time enfrenta o Atlético-MG, em casa.