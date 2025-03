Cláudia Tajes e os motivos para acreditar no octa do Grêmio: "Vai que aconteça um milagre para o nosso lado" 

Escritora acredita em resultado positivo no Beira-Rio para ficar com o título. Theo Tajes / Divulgação

Você saiu do trabalho atrasado, mais de meia-noite, e agora corre pelo centro de Porto Alegre feito um Usain Bolt em seus melhores momentos.

Faltam cinco minutos para pegar o último ônibus. Se não chegar a tempo, você vai passar a noite sentado na parada sozinho, torcendo para ainda estar vivo na manhã seguinte.

Você saiu do trabalho atrasado, mais de meia-noite, e agora corre pelo centro de Porto Alegre feito um Usain Bolt em seus melhores momentos.

Chove muito e algumas ruas estão alagadas, impossível passar. Você inventa desvios de olho no relógio. Se não chegar a tempo, vai passar a noite sentado na parada sozinho, torcendo para ainda estar vivo na manhã seguinte. E todo molhado, para piorar.

Você saiu do trabalho atrasado, mais de meia-noite, e correria pelo centro de Porto Alegre feito um Usain Bolt em seus melhores momentos para pegar o último ônibus, que sai em cinco minutos, se não estivesse com o pé quebrado.

Do jeito que dá

Por isso você se arrasta do jeito que dá, o gesso enrolado em uma sacola do Super Arnaldão, a única que encontrou na cozinha do escritório, porque chove muito.

Algumas ruas estão alagadas, impossível passar. Você inventa desvios de olho no relógio. Se não chegar a tempo, vai passar a noite sentado na parada sozinho, torcendo para ainda estar vivo na manhã seguinte, todo molhado e com o gesso derretido, porque a sacola do super Arnaldão estava furada.

E não é que você consegue pegar o ônibus?

Essa história aconteceu com o Luís Carlos, amigo que trabalhou comigo há uns anos. Sempre penso nela quando tudo parece perdido.

E é justamente por causa do Luís Carlos que eu acredito no octacampeonato do Grêmio. São tão poucos os milagres hoje em dia, vai que aconteça um para o nosso lado. Impossible is nothing, como diz o patrocinador deles.

Só não dá para esquecer de jogar. Até milagre precisa de uma mãozinha.