Jogador só viajará para Porto Alegre após decisão jurídica. Victor Ferreira / EC Vitória / Divulgação

O empresário do lateral-esquerdo Lucas Esteves voltou a utilizar suas redes sociais para se manifestar sobre a situação envolvendo o seu jogador. Marcelo Robalinho criticou a postura do Vitória em não aceitar a liberação do atleta após o pagamento da multa rescisória feita pelo Grêmio.

Na manhã desta quarta-feira (5), em uma publicação na sua conta pessoal no X (antigo Twitter), Robalinho disparou contra o clube baiano.

"Agora, passados quase 20 anos, me deparo com um caso sui generis, no qual o Vitória busca desesperadamente a volta da escravatura dos atletas, buscando burlar a Lei Pelé. Incrível isso estar ocorrendo, ainda mais na terra de Luiz Gama. Os presidentes dos clubes passam, mas a mácula fica para a instituição", escreveu Robalinho.

O empresário de Lucas Esteves busca uma liminar na Justiça do Trabalho pedindo uma liberação imediata do Vitória. A expectativa é de que ainda nesta quarta-feira (6) uma decisão seja tomada. Conseguindo essa liminar, o lateral-esquerdo será contratado pelo Grêmio.

A reportagem fez contato com a direção do Vitória para uma posição sobre as declarações de Robalinho, mas ainda não obteve resposta.

Lucas Esteves tem 24 anos. O lateral-esquerdo já possui um acordo salarial com o Grêmio. Os dirigentes do clube gaúcho mantêm otimismo quanto à liberação do jogador.