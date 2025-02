Lucas Esteves terá futuro decidido na Justiça do Trabalho; Grêmio aguarda definição para contratá-lo

Esteves ainda não tem prazo para atuar pelo Grêmio. Victor Ferreira / EC Vitória/Divulgação

A liberação do lateral-esquerdo Lucas Esteves ao Grêmio ganhou novos capítulos nesta terça (4). Esgotada a tentativa de conciliação via Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF, o tema será definido na Justiça do Trabalho. Mas o estafe do atleta é otimista sobre o desfecho.

O empresário do jogador, Marcelo Robalinho, tentará, via Justiça do Trabalho uma liminar que libere o atleta do vínculo com o Vitória, para que possa ser contratado por outro clube. Não existe, no entanto, um prazo para que seja concedida essa liminar.

"A minha preocupação é ZERO em relação à liberação do atleta Lucas Esteves na Justiça do Trabalho, ninguém pode ser obrigado a manter vínculo empregatício e a Lei Pelé foi criada justamente para colocar o vínculo federativo como acessório do vínculo empregatício. Nenhuma cláusula é capaz de afastar a imperatividade da Lei nesse ponto", disse Marcelo Robalinho através de sua conta no X (antigo twitter).

Cabe ao Grêmio apenas observar essas movimentações. O departamento jurídico do clube gaúcho espera a decisão da Justiça do Trabalho. O clube já tem um acordo para a contratação do lateral e aguarda a definição para que ele possa ser anunciado como reforço. Mesmo que se confirme a liberação via Justiça comum, o Grêmio deve pagar o valor da multa rescisória aos baianos.

Por se tratar de uma liminar, essa decisão poderia ser derrubada pelo departamento jurídico do Vitória. Mas, tendo firmado um contrato com o Grêmio, após liberação e pagamento da multa rescisória, o Vitória teria de indenizar o Grêmio em caso de reviravolta nos tribunais.