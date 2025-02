De olho em oportunidade no Gre-Nal 444, Arezo terá nova chance entre os titulares do Grêmio

Arezo (D) ganha chance de Quinteros contra o Juventude Lucas Uebel / Gremio

Será na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, que um centroavante tentará conquistar ainda mais espaço no Grêmio. Nesta quarta-feira, a partir das 22h, Arezo será um dos jogadores que receberá a oportunidade de Gustavo Quinteros antes do Gre-Nal 444.

De olho em mais oportunidades para o restante de 2025, o uruguaio será uma das peças do time alternativo que enfrentará o Juventude, em partida válida pela 5ª rodada do Gauchão.

Arezo chegou ao Grêmio com status de reforço de impacto. Citado no Uruguai como candidato a seguir os passos de Luis Suárez, o centroavante acabou não tendo tantas chances como esperava. O bom rendimento de Braithwaite e a confiança de Renato Portaluppi em Diego Costa não abriram brechas para o jovem de 22 anos.

Seis meses depois de chegar, e com a mudança da comissão técnica, Arezo teve sua primeira chance de iniciar um jogo como titular. E a atuação contra o Monsoon, com dois gols e boa movimentação, mostrou as características que colocaram o jogador como alvo da direção no ano passado.

— Espero que ele mostre as ferramentas que fizeram o Grêmio buscá-lo. É um grande finalizador. Faz gol de tudo que é jeito. Um jogador que sabe fazer gols. Na primeira vez que ele teve a oportunidade como titular, conseguiu mostrar isso. Ele é um artilheiro nato, um centroavante fazedor de gols — opinou o ex-vice de futebol Antonio Brum.

Depois de terminar a última temporada sem muito espaço, o jogador deixou em aberto a possibilidade de retornar ao Peñarol. Mas como Gustavo Quinteros pediu sua permanência, e a nova direção deixou claro que contava com ele no grupo, o centroavante voltou para 2025 com confiança.

Em entrevista após a goleada sobre o Monsoon, Arezo reconheceu que aguardava essa oportunidade de jogar como titular. E aproveitou a entrevista para exaltar a parceria com Braithwaite no grupo.

— Esperava ter a oportunidade de completar 90 minutos e mostrar também para que o clube me contratou. É importante, obviamente, que a equipe ganhe e eu venha a marcar. Gustavo é um treinador muito aberto a falar e entender o pensamento do jogador. Do Martin (Braithwaite), se pode aprender muito, um jogador de muito boa trajetória — comentou após o jogo no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.

A titularidade de Braithwaite segue sem ameaça visível. Mas como Quinteros deixou em aberto que espera pela competição entre os jogadores para definir quem será titular, a chance contra o Juventude é uma última oportunidade para deixar boa impressão antes do Gre-Nal.

Em sua melhor temporada como profissional, quando marcou 21 gols em 40 partidas pelo Peñarol em 2023, Arezo acabou passando em branco nos clássicos contra o Nacional. Apesar de sua equipe ter vencido um jogo e empatado o outro, o uruguaio não marcou no confronto de maior rivalidade no país.

Uma marca que ele espera melhorar no Brasil ao fazer a diferença no Gre-Nal, mas que antes depende de mais uma boa apresentação no Gauchão para seguir em alta com a torcida e a comissão técnica.