Três motivos para a vitória do Grêmio sobre o Monsoon

Arezo (E) marcou dois gols na vitória gremista, um deles recebendo passe de Aravena. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Grêmio venceu o Monsoon por 3 a 0 na noite desta quarta-feira (29), no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, em confronto válido pela terceira rodada do Gauchão.

A vitória deixou o Tricolor na liderança do Grupo A, com sete pontos, e foi construída em três bases fundamentais.

Noite de Arezo

O atacante uruguaio foi a grande estrela da partida, marcando dois gols e mostrando disposição, oportunismo e faro de gol.

Baile de Monsalve

Miguel Monsalve começou 2025 do mesmo modo que chegou ao Grêmio na metade do ano passado: pedindo passagem. No Vale, ele conduziu as ações do meio-campo e participou do primeiro gol. Missão de Quinteros será encaixá-lo entre os 11 iniciais.

Estreia de Cuéllar

O volante colombiano fez sua estreia pelo Grêmio e teve uma atuação sólida, contribuindo para a consistência do meio-campo e a marcação do time.