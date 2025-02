O dilema de Quinteros antes da semifinal contra o Juventude

Técnico do Tricolor pensa em como escalar equipe para confrontos no Campeonato Gaúcho.

Gustavo Quinteros enfrenta um dilema entre colocar o time novo do Grêmio , que tanto pediu à direção, ou apostar em uma base de um 2024 para se esquecer, mas que esteve com ele desde o primeiro dia.

Há uma encruzilhada para ele neste início de confronto com o Juventude , na Arena.

Há ainda a questão da zaga. Ely e Jemerson estão longe de oferecer as ferramentas exigidas pelo estilo de jogo. Porém, Wagner Leonardo chegou segunda (17) e pouco treinou. Colocá-lo na esquerda pode representar a ida de Jemerson para a direita e, assim, fazer duas mudanças na zaga.

Se olharmos a linha defensiva, do goleiro ao primeiro volante, podemos ter um Grêmio totalmente reconfigurado.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.