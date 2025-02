Jogando em casa, Grêmio abre semifinal do Gauchão contra o Juventude

Partida da fase de grupos contra o time da Serra marcou estreia de Tiago Volpi. Porthus Junior / Agencia RBS

A busca pelo octacampeonato Gaúcho chegou na fase quente. Após um mês de disputa na fase classificatória, o Grêmio enfrentará o Juventude, às 21h30min, na Arena, em busca de um lugar na decisão.

O confronto marcará o reencontro com o rival da final do ano passado e o único time que venceu o Tricolor neste ano. Por outro lado, será a oportunidade de Gustavo Quinteros promover mais estreias e dar continuidade aos reforços que debutaram contra o São Raimundo.

A final do Gauchão do ano passado, aliás, foi a última vez que o Grêmio venceu o Juventude. Depois foi só pedra no sapato.

No Brasileirão, o time da Serra goleou os gremistas no Alfredo Jaconi e ainda arrancou um empate na Arena. Nesta temporada, novamente o Ju levou a melhor atuando em casa.

O reflexo disto foi o posicionamento de ambos na classificação geral do Gauchão. Com 19 pontos, o Juventude ficou em segundo, enquanto o Grêmio ficou em terceiro, com 17.

Isto proporciona ao Alviverde a possibilidade de decidir o mata-mata no Estádio Alfredo Jaconi, no próximo sábado (1º).

Possível escalação

A dramática classificação nos pênaltis diante do São Raimundo pela Copa do Brasil deixou legados. Enquanto Tiago Volpi e Cristian Olivera, decisivos em Roraima, devem ganhar sequência no time titular, Quinteros não terá dois jogadores, que estão lesionados: João Pedro e Aravena.

O lateral-direito ainda é considerado uma dúvida para o confronto, apesar de ter sido relacionado. João Lucas, o reserva imediato, está suspenso. Além disso, Igor Serrote chegou nesta semana da seleção sub-20 e ainda não está adaptado ao modelo de Quinteros.

No ataque, por outro lado, Amuzu poderá ganhar uma nova oportunidade. Ele substituiu Aravena quando o chileno saiu machucado em Roraima. Por ainda não estar na melhor física, entretanto, teve de sair na reta final da partida.

Quinteros projeta que ele possa atuar por pelo menos 60 minutos na Arena. Outra opção para o lado esquerdo seria Monsalve, que caiu por ali nas últimas partidas.

A zaga também poderá ter a estreia de Wagner Leonardo, recém-contratado. Embora de contrato renovado com o Tricolor, Rodrigo Ely saiu em baixa da partida contra o São Raimundo e está cotado para deixar o time.

Juventude com força máxima

Ao contrário das últimas partidas da primeira fase, quando já estava classificado e poupou titulares, o Juventude terá força máxima para encarar a semifinal. Exceto o lateral-esquerdo Felipinho, com uma lesão no braço.

Sendo assim, Fábio Matias deve deslocar Marcos Paulo para a lateral e escalar Adriano Martins ao lado de Abner no miolo da zaga. Outra opção é o experiente Alan Ruschel, um dos capitães do time.

