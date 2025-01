Por suspeita de lesão, Rodrigo Ely é dúvida para confronto contra o Caxias

Rodrigo Ely foi titular no empate sem gols contra o Xavante. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Rodrigo Ely será reavaliado na reapresentação gremista marcada para a tarde desta quinta-feira (23). O zagueiro precisou ser substituído no empate diante do Brasil de Pelotas por conta de uma pancada no tornozelo direito.

O jogador se machucou no no início do segundo tempo e há suspeita de lesão. Ely chegou a continuar por mais alguns minutos, mas não conseguiu seguir atuando na estreia gremista no Gauchão e acabou substituído por Gustavo Martins. Depois do jogo, o camisa 5 deixou o Estádio Bento Freitas mancando.

No final de 2024, o zagueiro perdeu as últimas rodadas do Brasileirão por conta de uma luxação em um dos dedos do pé direito. Caso Rodrigo Ely não tenha condições de estar em campo contra o Caxias, domingo (26), na Arena, às 20h30min, o técnico Gustavo Quinteros pode optar por Gustavo Martins ao lado de Jemerson.

A reapresentação gremista está marcada para as 17h30min desta quinta-feira. Será a primeira atividade visando a preparação para a partida contra a equipe da Serra gaúcha.