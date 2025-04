Seis pessoas feridas em acidente com ônibus da UFSM seguem hospitalizadas

Dos 26 feridos no acidente com um ônibus que levava estudantes do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) ocorrido na manhã de sexta-feira (4) em Imigrante, no Vale do Taquari, seis ainda seguem hospitalizados neste sábado (5). Os pacientes receberam atendimento em três instituições de saúde da região e outro em Santa Maria.