Grêmio enfrenta o Ceará para tentar manter boa largada no Brasileirão

O Grêmio tenta manter a boa largada no Brasileirão. Após estreia com vitória sobre o Atlético-MG , e também depois de bater o Sportivo Luqueño , o Tricolor enfrenta o Ceará neste sábado.

As outras mudanças em relação ao time que começou o jogo no Paraguai na última quarta, como o retorno de Camilo e Edenilson ao meio-campo e Igor Serrote para a lateral-direita , devem ser confirmadas pelo técnico para enfrentar o Ceará.

— Seguramente teremos o retorno de quatro jogadores que não iniciaram hoje (quarta) e que irão iniciar no próximo sábado, contra o Ceará. Nós olhamos muito o esforço, o GPS, o jogo de hoje (Luqueño), que foi complicado. Os jogadores que correram muito contra o Atlético-MG preferimos dar menos minutos — explicou Quinteros após a vitória de 2 a 1 no Paraguai.

Invencibilidade do Ceará

A última derrota do time em casa se deu em 17 de agosto do ano passado, quando foi derrotado por 2 a 1 pelo Mirassol, na Série B. O time do interior paulista subiu para a elite nacional na segunda colocação, atrás apenas do Santos, enquanto os cearenses terminaram a competição com a quarta e última vaga.