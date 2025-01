Como joga Lucas Esteves, lateral que está perto de ser anunciado pelo Grêmio

Lucas Esteves foi destaque do Vitória no Brasileirão. Victor Ferreira / Vitória, divulgação

Na busca por um lateral-esquerdo desde a saída de Reinaldo, o Grêmio chegou ao nome de Lucas Esteves. O atleta de 24 anos disputou o Brasileirão pelo Vitória e teve passagens por Palmeiras, Fortaleza, Atlético-GO e Colorado Rapids, dos EUA. O Desenho Tático de Zero Hora mostra como joga o atleta na mira do Tricolor.

Formado pelo Palmeiras, Lucas Esteves fez parte do elenco do bi da Libertadores, em 2020 e 2021, mas nunca se consolidou como titular com Abel Ferreira. O jogador fez apenas 27 jogos pela equipe paulista antes de ir aos Estados Unidos atuar no Colorado Rapids. Ele ainda defendeu Fortaleza e Atlético-GO antes de chegar ao Vitória.

Estilo de jogo

Lucas Esteves é um jogador que se destaca pela parte ofensiva. Por conta disso foi utilizado em uma segunda linha com um lateral atrás dele. Também jogou como ala em sistemas com três zagueiros. Esteves também já foi utilizado no meio-campo.

No último Brasileirão, Lucas Esteves foi um dos destaques da campanha de arrancada do Vitória sob o comando de Thiago Carpini. Ele anotou um gol e deu quatro assistências, sendo o quinto lateral-esquerdo com mais participações em gols na competição. Apenas Bernabei (8), Marcelo Hermes (7), Ayrton Lucas (6) e Lucas Piton (6) tiveram mais participações diretas em gol que ele.

Problemas defensivos

A dificuldade que Lucas Esteves mostrou na maior parte da carreira foi na parte defensiva. O jogador em alguns momentos sofre na marcação.

Ele também recebeu um número alto de cartões no Brasileirão. Foram 11 amarelos em 34 jogos. Ele teve uma média de 1,1 falta por partida.

Mapa de calor mostra presença ofensiva de Lucas Esteves. Sofascore / Reprodução

