Como estão as férias dos jogadores do Grêmio

Os jogadores do Grêmio devem se reapresentar para a temporada 2025 somente nos primeiros dias de janeiro. Enquanto isso, eles aproveitam o período de férias para viajar e visitar a família e amigos.

Alguns atletas atualizaram as redes sociais com o que estão fazendo durante o momento de descanso.

Veja o que estão fazendo os jogadores do Grêmio

Kannemann

O zagueiro esteve na despedida de Geromel (segunda, terceira e quarta foto do post abaixo).

Braithwaite

O atacante dinamarquês está na Praia do Forte, na Bahia.

Reinaldo

Cristaldo

Meio-campista argentino republicou um story com a família em Buenos Aires.

Rodrigo Caio

O zagueiro Rodrigo Caio está em Paris, e visitou a Disney francesa com sua esposa.

Pepê

Praia do Forte entre os lugares favoritos dos jogadores gremistas passar as férias

Dodi

Jogador aproveita o período com a esposa.

Volante Dodi curtindo uma piscina com a mulher.

Marchesín

Caíque

Gustavo Martins

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.