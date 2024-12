Cinco momentos marcantes da última passagem de Renato pelo Grêmio

Renato conquistou o hepta do Gauchão pelo Grêmio. André Ávila / Agencia RBS

O Grêmio anunciou, nesta segunda-feira (9), que o técnico Renato Portaluppi deixou o comando do clube, encerrando sua quarta passagem do treinador pelo Tricolor. Contratado em setembro de 2022, ele viveu altos e baixos e preferiu não renovar seu contrato para 2025.

Ao longo dos dois anos e três meses a frente do clube, Renato comemorou títulos, teve decepções dentro de campo e problemas com a imprensa fora dele. Relembre cinco momentos marcantes da última passagem do treinador pelo Grêmio.

Retorno à Série A

Após a demissão de Roger Machado, Renato foi anunciado como treinador do Tricolor, em busca do acesso para a elite do Brasileirão. Na época, o Grêmio era o terceiro colocado, 12 pontos atrás do líder Cruzeiro. No fim, o treinador conseguiu terminar em segundo.

Parceria com Suárez e vice em 2023

Renato entregou DVD para Suárez YouTube Gremio FBPA / Reprodução

No ano seguinte ao acesso, Renato conseguiu dar mais sua cara ao time e contou com um grande reforço. Luis Suárez chegou ao Tricolor e fez uma dupla de sucesso com o treinador. Juntos, conseguiram o vice do Brasileirão, com Suárez sendo o craque da competição. Além disso, o Grêmio conquistou o hexa do Gauchão.

Hepta Estadual

Renato comemora com a torcida. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Na temporada 2024, a situação não era a mesma do ano anterior. Mesmo assim, Renato liderou o Grêmio para mais um título Estadual. O Tricolor se tornou heptacampeão do Gauchão pela segunda vez na história, ao vencer o Juventude na decisão.

Fracasso nos clássicos

Renato sofreu três derrotas em Gre-Nal na temporada 2024. Ivan Pacheco / Agencia RBS

Apesar do título conquistado, 2024 foi um ano complicado para o Grêmio, principalmente no clássico Gre-Nal. O Tricolor enfrentou o maior rival três vezes e foi derrotado em todos para o Inter. Foram dois jogos no Beira-Rio e um no Couto Pereira, em Curitiba. O clube não conseguiu mandar nenhum clássico na Arena.

Protesto com jogadores

Momento em que o banco do Grêmio ficou vazio. Bruno Flores / Agência RBS