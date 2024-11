Na manhã desta sexta-feira (29), a Arena do Grêmio atualizou a parcial de ingressos vendidos para a partida diante do São Paulo, domingo (1°), às 16h. Até o momento, 20.029 mil torcedores já garantiram presença no jogo. A projeção, ainda não oficial, é de um público na casa dos 40 mil espectadores.