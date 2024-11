O Grêmio enfrentará nesta sexta (8) um Palmeiras pressionado por conta da derrota por 2 a 0 para o rival Corinthians, na última segunda (4). Para melhorar a efetividade do setor ofensivo, bastante criticado no clássico, o técnico Abel Ferreira avalia sacar o meia Felipe Anderson e promover o ingresso de Mauricio, contratado do Inter no meio do ano.