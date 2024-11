O time do Grêmio que vai enfrentar o Cruzeiro, na próxima quarta (27), deve ser bem diferente do que empatou com o Juventude pela última rodada do Brasileirão. Além de provável baixa, o técnico Renato Portaluppi terá os jogadores que atuaram na Data Fifa descansados, podendo iniciar uma partida, e um retorno de suspensão.