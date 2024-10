Às vésperas do Gre-Nal 443, o assunto envolvendo arbitragem voltou à tona no cenário da dupla Gre-Nal. No caso do Grêmio, o debate não ficou apenas em torno da indicação de Bruno Arleu de Araújo para ser o árbitro central. Mas também existem críticas relacionadas à indicação do VAR Marco Aurélio Ferreira.