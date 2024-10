Ausência no Gre-Nal 443 deste sábado (19), Kannemann perderá a chance de chegar ao seu 20º clássico com a camisa do Grêmio. Em 19 jogos, o zagueiro conquistou um aproveitamento superior a 50%. Sem o argentino, são outras 13 partidas contra o Inter desde sua chegada ao clube em 2016, com saldo favorável ao Tricolor.