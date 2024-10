O treino da manhã de sexta-feira (18) marcou o encerramento da preparação de campo do Grêmio para o clássico Gre-Nal de sábado no Beira-Rio. Na atividade realizada no CT Luiz Carvalho, o técnico Renato Portaluppi ficou sabendo que não poderá contar com Kannemann. Com um problema muscular, o argentino está fora do confronto.