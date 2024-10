Lateral da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1998 e com passagem pelo Grêmio, Zé Carlos morreu na manhã desta sexta-feira (25) em Osasco, no interior de São Paulo. Titular contra a Holanda na semifinal do Mundial da França, o ex-lateral tinha 56 anos e deixa uma filha de 8 anos e um filho de 16.