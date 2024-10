Ex-Grêmio e atualmente no Flamengo, Everton Cebolinha não está mais casado com a influencer Isa Ranieri. O anúncio do divórcio foi feita pela própria influenciadora nas redes sociais nesta quarta-feira (9). O jogador, que se recupera de lesão, não se manifestou até então. O relacionamento entre os dois durou oito anos e juntos tiveram três filhos.