O treino do Grêmio da manhã desta terça-feira (1°) contou com o retorno de três jogadores que estavam no departamento médico, comprovando que o técnico Renato Portaluppi ganhará reforços para enfrentar o Fortaleza, na próxima sexta (4). O Tricolor tem mais dois treinamentos antes de receber a equipe cearense.