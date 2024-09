O Grêmio não entra em campo neste sábado (21), mas o dia servirá para secar os rivais que lutam contra a zona de rebaixamento do Brasileirão. Fluminense, Vitória e Corinthians estão atrás do Tricolor na tabela e, caso vençam seus compromissos, podem recolocar o time de Renato com pontuação de Z4. No pior cenário possível, o time pode voltar para a zona de descenso.