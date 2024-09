Grêmio e Flamengo farão um jogo de risco neste domingo, às 18h30min, na Arena. As ambições de cada clube neste restante de 2024 são bem diferentes, mas a situação de momento é semelhante. Mesmo que 17 pontos separem os times na tabela — os cariocas são os quartos, com 45 pontos, enquanto o Tricolor está na 14ª colocação —, as duas equipes convivem com a pressão por melhores resultados para apaziguar o ambiente.