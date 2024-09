A derrota por 1 a 0 diante do Peñarol no Maracanã lotado, pela ida das quartas de final da Copa Libertadores, mexeu com o brio dos jogadores do Flamengo, que prometem volta por cima na próxima quinta-feira, em Montevidéu, no Uruguai. Para buscar a reviravolta na série, 12 jogadores serão poupados diante do Grêmio, no Brasileirão, sequer viajando para Porto Alegre.