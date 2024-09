Jogador do Grêmio entre 2012 e 2014, o zagueiro Werley ficou marcado na história do Olímpico ao fazer o último gol no estádio. Foi na vitória sobre o Veranópolis, por 1 a 0, em 17 de fevereiro de 2013. Aposentado desde 2022, ele tem 36 anos e está realizando cursos da CBF para tornar-se treinador de futebol.