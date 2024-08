Contra o Athletico-PR, pelo Brasileirão, mesmo com time reserva, o Grêmio voltou ao esquema com apenas dois zagueiros. Agora, contra o Corinthians, pela Copa do Brasil, os titulares voltam, e Renato Portaluppi aguarda por Diego Costa para confirmar o retorno do 4-2-3-1. Entretanto, a grande tendência é que os treinos na capital paranaenses indiquem a formação com três defensores mais uma vez.