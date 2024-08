O meia Raniele pediu desculpas a Villasanti após entrada violenta que gerou sua expulsão no segundo tempo do duelo entre Corinthians x Grêmio, pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (1º). Através do seu perfil no Instagram, o jogador do clube paulista dirigiu suas palavras ao paraguaio e à torcida corintiana.