Para o duelo contra o Grêmio, Corinthians chega com desfalques e preocupação com o rebaixamento

O Corinthians que chega para enfrentar o Grêmio nesta quarta-feira (7), às 21h30min, tem passado pelos caminhos tortuosos que, há pouco tempo, o próprio Tricolor gaúcho conheceu. O time paulista está zona de rebaixamento do Brasileirão. No Couto Pereira, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, vai para o sétimo jogo sob o comando de Ramón Díaz, que tenta recuperar a equipe a tempo de lutar por algo a mais do que apenas a permanência na primeira divisão.