Chegou a hora da afirmação. Depois de mostrar recuperação no Brasileirão, mas decepcionar com a eliminação na Copa do Brasil, o Tricolor terá o duelo nesta terça-feira (13) contra o Fluminense pelas oitavas de final da Libertadores. Um jogo para mostrar que a boa fase é real e que as dificuldades foram deixadas para trás. E nada melhor para isso do que uma noite de Libertadores.