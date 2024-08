Dezenas de gremistas se despedem do patrono Luiz Carlos Silveira Martins, o Cacalo, neste domingo (25). O velório ocorre desde as 9h e segue até as 15h, no saguão A da Arena do Grêmio. Depois disso, o corpo do ex-dirigente será velado no cemitério da Santa Casa, em cerimônia para os familiares.