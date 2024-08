O volante Du Queiroz será desfalque do Grêmio para os próximos jogos do Brasileirão. O jogador de 24 anos sofreu uma fratura em um dos dedos do pé esquerdo. O Tricolor não divulgou detalhes da lesão, mas o camisa 37 saiu de campo mancando no último sábado (17), na derrota para o Bahia, e ficou de fora da viagem para o Rio de Janeiro, onde a equipe enfrentou o Fluminense, pela Libertadores.