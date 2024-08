O Grêmio entra em campo nesta terça (13), às 19h, no jogo de ida das oitavas contra o Fluminense, atual campeão da Libertadores. O time que irá encarar o Tricolor gaúcho mudou completamente a forma de jogar com a chegada de Mano Menezes para substituir Fernando Diniz, que foi demitido no final de junho após uma sequência de maus resultados no Brasileirão.