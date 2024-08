Um grito ecoou na tarde do último domingo (25) no gramado do Estádio Heriberto Hülse ao final da vitória do Grêmio por 1 a 0 sobre o Criciúma. Autor do único gol da partida, após assistência de Aravena, o meia Miguel Monsalve deixou o campo tendo o nome entoado pelo torcedor gremista.