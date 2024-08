O Grêmio perdeu nos pênaltis para o Corinthians, nesta quarta-feira (7), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No tempo normal, as duas equipes empataram em 0 a 0. Nas penalidades, os paulistas venceram por 3 a 1. Acompanhe todas as informações da partida na Jornada Digital da Gaúcha.