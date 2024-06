O Grêmio terá novidades para o Gre-Nal 442, às 17h30min deste sábado (22), no estádio Couto Pereira, em Curitiba. O técnico Renato Portaluppi optou por escalar o time para o clássico com Gustavo Martins na zaga, na vaga de Kannemann, e com Everton Galdino no ataque, no lugar de João Pedro Galvão. O substituto de Pepê, suspenso, será Carballo.