Vindo de quatro derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, o Grêmio irá encarar nesta quarta-feira (19), às 20h, no Castelão, um rival que também busca recuperação. Após sofrer uma goleada de 5 a 0 para o Cuiabá, a maior sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, o Fortaleza chega para o confronto com o Tricolor cercado de dúvidas e com a confiança abalada.