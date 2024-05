Enquanto ainda espera pela definição da paralisação ou não do Brasileirão, o Grêmio acompanhará na noite desta quarta-feira (15) mais uma partida do seu grupo na Libertadores. A partir das 19h (de Brasília), The Strongest e Huachipato se enfrentarão em La Paz em jogo que pode definir a classificação dos bolivianos para as oitavas de final.