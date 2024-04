A viagem a La Plata será com a confiança em alta no Grêmio. Duas vitórias em sequência no Brasileirão, sem gols sofridos, embalam o clube na busca por uma classificação difícil na Libertadores. No sábado (20), dentro da Arena, o Tricolor bateu o Cuiabá por 1 a 0, com um gol de Cristaldo, e somou a segunda vitória no Brasileirão em três rodadas. Um resultado que melhora a situação na tabela do Campeonato Brasileiro, mas que também recupera a imagem de alguns jogadores que poderão ser opções para o jogo de terça-feira na Argentina, contra o Estudiantes.